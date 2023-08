Lidl ricorda a tutti di essere una delle migliori realtà del territorio nazionale, mettendo subito sul piatto una serie di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, con prezzi economici e pronti a garantire un risparmio ben superiore alle aspettative.

Gli utenti che oggi sono disposti ad acquistare da Lidl, non devono fare altro che approfittare subito dei prezzi più bassi, a patto che siano disposti a recarsi personalmente in un negozio fisico, così da non perdere di vista nemmeno una riduzione, ricordando comunque che le scorte disponibili sono estremamente limitate.

Approfittate del nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, sul quale troverete i prezzi più bassi e tantissime offerte imperdibili. Premete qui per entrare.

Lidl, occasioni e grandissimi sconti

Tante occasioni per il fai-da-te vi aspettano oggi da Lidl, i prezzi del volantino sono tra i più bassi che abbiamo mai visto, ciò permette così al singolo consumatore di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo.

Tra le varie offerte che potete cogliere subito al volo, ecco arrivare ad esempio il trapano a percussione ricaricabile, che oggi costa solamente 29,99 euro, ricordando comunque essere assenti batteria e caricabatterie.

Il prodotto è caratterizzato dalla possibilità di regolare manualmente il numero di giri (passando da 0 a 1650) con rotazione in entrambi i versi, e raggiungendo un livello di coppia molto elevato, pari a 21 selezioni, fino ad un massimo di 45 Nm (il mandrino al contrario si apre fino a 13 millimetri).

L’acquisto, come vi abbiamo ampiamente anticipato, può essere completato nei negozi di Lidl, ma attenzione che le scorte potrebbero terminare rapidamente.