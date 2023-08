Lamborghini, le vecchie auto fanno strada alla nuova vettura elettrica crossover

La casa automobilistica Lamborghini sta per svelare la sua prima vettura completamente elettrica. Alla vigilia del debutto ufficiale, Lamborghini ha rilasciato un breve video teaser che mostra la parte anteriore dell’auto, immersa nell’oscurità. Questa anticipazione suggerisce che la nuova auto avrà un design crossover, in linea con la tendenza attuale nel mercato automobilistico europeo e con il successo che il SUV Urus ha ottenuto all’interno della gamma. La parte frontale dell’auto rivela fari a LED sottili posizionati nella parte superiore, dando un’idea del design futuristico dell’auto.

Lamborghini: gli spoiler del CEO Stephan Winkelmann

La scelta di Lamborghini di optare per un crossover elettrico è strategica e comprensibile, considerando la popolarità crescente dei SUV in Europa. Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, ha fornito ulteriori dettagli sulla nuova vettura, sottolineando che non sarà una Lamborghini tradizionale. Si tratterà di una vettura a due porte, ma con una maggiore altezza da terra, seguendo la tradizione delle Gran Turismo della casa, ma con un design completamente nuovo.

Winkelmann ha anche evidenziato che Lamborghini non inizierà con supercar elettriche, ma con veicoli più “normali”. Questo darà alla casa automobilistica il tempo di esplorare altre opzioni, come l’e-fuel, per prolungare la vita delle amate supercar del marchio.

Insomma, Lamborghini sta per entrare nel mercato delle auto elettriche con un crossover che promette di combinare l’eredità sportiva del marchio con le esigenze moderne di sostenibilità e innovazione. Con l’anticipazione di questo debutto, gli appassionati di auto e gli osservatori del settore sono ansiosi di vedere cosa ha in serbo l’azienda del toro per il futuro dell’automobilismo elettrico.