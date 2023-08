Avete presente quella canzone che fa “I always feel like somebody is whatching me” degli anni 80? No? Beh, parla della sensazione di essere costantemente spiati, una paura abbastanza comune e che si è ancor più diffusa rispetto a quegli anni. In molti hanno il timore che il proprio device possa essere intercettato.

Non si tratta di essere paranoici perché purtroppo è una cosa che può davvero accadere. Nel caso in cui notaste che un vostro dispositivo, che sia il cellulare, il pc o il tablet, abbia qualcosa di strano forse siete vittime di hackeraggio. Potrebbe essere qualcuno che vuole rubare i vostri dati per azioni losche, uno stalker o chiunque voglia invadere la vostra privacy. Tranquilli, non vogliamo spaventarvi, anzi vi daremo dei consigli per sapere se il vostro smartphone è sotto il controllo di qualcuno nascosto nell’ombra.

Come capire se lo smartphone è stato intercettato

Gli indizi che possono svelare un attacco hacker o un’intercettazione sono diversi. Ecco quindi un elenco dettagliato per aiutarvi:

Durante le chiamate sentite rumori strani di sottofondo, delle interferenze ;

; Tra le vostre app scoprite che ci sono alcune che non avevate scaricato o che sono sospette ;

; Continuate a ricevere delle notifiche senza riuscire a disattivarle;

senza riuscire a disattivarle; Stranamente, la batteria del cellulare si scarica più velocemente del solito.

Che posso fare per proteggermi?

Allora, come si dice sempre “meglio prevenire che curare”. Bisogna adottare dei comportamenti preventivi prestando molta attenzione al vostro cellulare. Qualcuno potrebbe addirittura aver installato a vostra insaputa uno spyware.

Quindi, ecco cosa fare:

Usate password difficili da criptare, non usate la vostra data di compleanno o sequenze numeriche facilmente riproducibili;

da criptare, non usate la vostra data di compleanno o sequenze numeriche facilmente riproducibili; Controllate se tutte le app da voi installate consumino nel modo corretto la batteria del device;

del device; Non sottovalutate l’ aggiornamento , spesso contiene nuovi sistemi di sicurezza;

, spesso contiene nuovi sistemi di sicurezza; Vedete se il consumo di traffico dati è corretto ;

; Quando navigate cercate di utilizzare siti che posseggano un protocollo https ;

; Installate un app che funga da anti-virus e anti-malware , cosicché se qualcuno cerca di entrare nel vostro cellulare con un software spia venga subito bloccato;

, cosicché se qualcuno cerca di entrare nel vostro cellulare con un software spia venga subito bloccato; Scaricate un programma come Device Analyzer che individua le vulnerabilità del sistema dello smartphone e di configurarlo per non subire intercettazioni;

che individua le vulnerabilità del sistema dello smartphone e di configurarlo per non subire intercettazioni; Ultimo consiglio, da usare nei casi più estremi, riportate il device allo stato di fabbrica.

Cellulari con anti-intercettazione

Gli smartphone venduti solitamente in commercio non hanno un sistema di anti-intercettazione integrato. Tuttavia, esistono particolari cellulari che sono criptati. I cellulari criptati offrono la possibilità di effettuare chiamate in segretezza, grazie all’utilizzo di algoritmi particolari, questo però solo se sono collegati ad un altro smartphone criptato.

Questo significa che tali device danno prestazioni migliori se utilizzati in coppia, cioè con un altro cellulare che il medesimo algoritmo per il criptaggio.

Tuttavia vi consigliamo di non acquistare device del genere, venduti da terze parti, ma di seguire semplicemente i nostri suggerimenti. Inoltre, se non vi sentite al sicuro, cercate di raccogliere prove o comunque rivolgetevi alle autorità competenti.