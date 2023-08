Iliad è uno degli operatori telefonici in Italia maggiormente in grado di coinvolgere gli utenti con prezzi bassi, e la promessa che questi non cambieranno nel corso del tempo, conditi con giga di alto livello e tantissimi contenuti perfettamente fruibili dal singolo consumatore.

L’attivazione della Flash 180, la migliore promozione Iliad del momento, è possibile in esclusiva presso le Iliad Box o anche tramite il sito ufficiale, con un costo iniziale da sostenere di circa 9,99 euro, e la portabilità non obbligatoria. Ciò che rende la promo migliore di tante altre è proprio la possibilità di accedervi a prescindere dalla provenienza.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i codici sconto Amazon gratis e nuovi prezzi bassi disponibili in esclusiva.

Iliad, occasione da non perdere con questa offerta

Con la Flash 180 tutti gli utenti d’Italia possono spendere solamente 9,99 euro al mese a titolo definitivo, così da essere sicuri di poter risparmiare all’infinito, senza vincoli o limitazioni particolari.

I plus della suddetta offerta sono davvero tantissimi, si parte ad esempio dalla navigazione in 5G a titolo completamente gratuito (o meglio inclusa nel prezzo), passando per 180 giga di internet al mese, oppure minuti e SMS completamente illimitati per ogni singolo consumatore.

La promozione può essere richiesta con il pagamento di un contributo di soli 9,99 euro, con spedizione della SIM a domicilio a titolo gratuito. La suddetta non è disponibile a tempo indeterminato, terminerà verso il 15 settembre, poi verrà sostituita da un’offerta differente, per questo motivo consigliamo di velocizzare al massimo la scelta.