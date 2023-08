Fino al 6 settembre i nuovi e vecchi clienti CoopVoce avranno l’opportunità di attivare l’imperdibile l’offerta CoopVoce Evo 200 a soli 7,90 euro al mese.

La promozione mobile ricaricabile comprende mensilmente: Minuti di chiamate illimitate sia verso i numeri fissi che mobili nazionali, 1000 SMS e ben 200 Giga per navigare su internet con una velocità 4G grazie alla rete TIM.

I dettagli dell’offerta

Coloro che sono già clienti CoopVoce potranno avere Evo 200 aggiungendo un contribuito di attivazione e/o cambio offerta di 9,90 euro che verrà preso dal credito della SIM con il canone del primo mese. Per i nuovi clienti, invece, è da aggiungere il costo dell’acquisto della nuova SIM con una ricarica di 10 euro e 1 euro di traffico. L’offerta è attivabile sia sul sito che nei punti vendita aderenti. Attivandola online la spedizione della SIM a casa è totalmente gratuita. Quindi, ovviamente, ti suggeriamo questa opzione!

Si potrà scegliere anche si non avere una SIM in formato “fisico” ma digitale con il nuovissimo formato eSIM, senza dover togliere e rimettere la scheda nello smartphone. Questa scelta è possibile solo se il proprio cellulare è compatibile!

Una volta attivata l’offerta si rinnoverà mensilmente automaticamente, inoltre, CoopVoce garantisce il costo della tariffa PER SEMPRE, quindi non incapperete in aumenti improvvisi e spiacevoli. Vai sul sito per scoprire tutti i dettagli e le offerte per te disponibili.

Ricordiamo anche che l’operatore offre l’opzione di ricarica “Autoricarica con la spesa”. Si tratta di un servizio riservato ai soci Coop che permette di trasformare i punti raccolti con la spesa in credito telefonico. Più spesa fai più punti e credito avrai!