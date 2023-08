Passare a WindTre da alcuni operatori può essere la scelta giusta se si desidera ottenere tantissimi servizi a un costo irrisorio. In particolar modo, può rivelarsi conveniente abbandonare Iliad e gli MVNO e procedere con l’attivazione di una delle straordinarie offerte WindTre GO.

WindTre GO: il pacchetto include offerte vantaggiose per tutti i nuovi clienti!

I clienti Iliad e MVNO che optano per il gestore WindTre hanno a disposizione quattro offerte economiche ma in grado di garantire servizi abbondanti.

La migliore opzione tra quelle presenti in listino è la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay. I clienti che procederanno con l’attivazione non dovranno sostenere alcuna spesa iniziale e ogni mese dovranno affrontare soltanto una spesa di 8,99 euro per ricevere minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati per la navigazione. L’offerta è disponibile soltanto con servizio Easy Pay incluso e quindi con pagamento della spesa mensile tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Il gestore permette di ottenere una quantità abbondante di Giga anche attraverso l’offerta WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay, che prevede una spesa di 7,99 euro al mese e include: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

I clienti che desiderano sostenere il costo di rinnovo tramite credito residuo, invece, possono optare per una delle seguenti opzioni:

la WindTre GO 50 Star + Digital

la WindTre GO 100 Special + Digital

Nel primo caso, i clienti dovranno affrontare un costo mensile di 7,99 euro per ricevere minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati per la navigazione. Nel secondo caso, invece, i clienti andranno incontro a una spesa di 9,99 euro al mese e potranno ottenere: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati per la navigazione.

Le offerte in questione potranno essere attivate esclusivamente dai clienti che procederanno con il trasferimento del numero da Iliad o da uno dei numerosi operatori virtuali selezionati da WindTre. Basterà accedere al sito ufficiale del gestore o recarsi in uno dei numerosi punti vendita abilitati per acquistare una SIM e richiedere l’offerta desiderata.