Una mattina qualunque, mentre bevete il vostro primo espresso, aprite Instagram, ma notate subito che c’è qualcosa che non quadra. Non riuscite ad accedere! Come potete continuare la giornata senza sapere se Kim Kardashian ha postato qualcosa?

“Don’t Panic”, può succedere. Il proprio account non è perso per sempre ed è facilmente recuperabile riottenendo le credenziali perdute o riabilitandolo. I motivi di questo malfunzionamento temporaneo possono essere diversi: magari un vuoto di memoria e non ci si ricorda la password; mentre eravate ubriachi, per non vedere le foto dell’ex, avete cancellato l’account; hanno hackerato il vostro profilo e poi lo hanno bloccato. Tranquilli, ci sono delle soluzioni ed ora vedremo quali sono.

Come riottenere l’account Instagram

Analizziamo con ordine i differenti casi: 1) non ricordate le credenziali; 2) è stato disabilitato; 3) ve lo hanno hackerato; 4) lo avete eliminato per sbaglio. Ad ogni problema c’è una differente soluzione.

Avete dimenticato la password e il nome account

È abbastanza facile riottenere l’account Instagram se non si ricordano le credenziali. Tuttavia, le opzioni cambiano a seconda di ciò che si è dimenticato.

Se non ricordate la mail, tranquilli, basterà usare altri come per il nome utente o il numero di telefono.

Nel caso in cui, invece, è la password a non essere ricordata, dovete premere sulla sezione Trova il tuo account/Password dimenticata?, dopodiché dovrete immettere il nome utente o l’indirizzo email e cliccare su Trova account. Fatto ciò, vi arriverà una mail con il link utile per entrare nel vostro profilo Instagram. Dovrete impostare poi una nuova password e vi raccomandiamo di non usarne una semplice (come la data di nascita), ma comunque qualcosa che possiate ricordare facilmente.

Cosa fare se l’account Instagram è stato disabilitato

In tal caso, il profilo non può essere ripristinato, ma è possibile fare ricorso se si ritiene che sia stato commesso un errore o che si sia stati ingiustamente bloccati. Dovrete accedere a Instagram inserendo il numero di telefono, il nome utente o l’indirizzo e-mail e la password, poi cliccare su Accedi. Quindi, selezionate l‘opzione maggiori informazioni e successivamente Contattaci.

Vi verranno presentate una serie di domande per inserire le info necessarie, fatto ciò, premete il tasto invio. Dopo qualche ora riceverete un’e-mail da Instagram per verificare la vostra identità.

Nel caso in cui siete stati hackerati

Purtroppo gli hacker ultimamente stanno colpendo su tutti i fronti. In questo caso, avete due opzioni. Innanzitutto, se riuscite ad accedere, andate nella sezione “Impostazioni del profilo” , selezionatele voci “Sicurezza” e “Attività di accesso” e scollegate tutti i device collegati. Poi non dimenticate di cambiare la password!

Se invece la persona che ha rubato il vostro profilo ha immediatamente modificato la vostra password, non sarete in grado di accedere. A questo punto, dovrete andare sulla pagina ufficiale di Instagram e cercare le istruzioni per recuperare il vostro profilo nella sezione dedicata all’hackeraggio.

Lo avete cancellato ma ve ne siete pentiti

Purtroppo, se un account viene cancellato, non può essere recuperato. Ma se sono passati meno di 30 giorni, potrete riattivarlo. In tal caso, il modo più veloce è quello di effettuare nuovamente il login come se nulla fosse accaduto.