Sta finalmente per ritornare la Serie A. Durante il weekend del 19-20 agosto ripartirà ufficialmente la massima competizione calcistica nazionale, anche se per Sky Sport la stagione calcistica è già iniziata da qualche settimana con la Premier League.

Quasi tutti confermati riguardo il comparto giornalisti, tranne che per un cambiamento epocale per quanto riguarda la Champions League. Infatti, la novità che è possibile notare immediatamente è la promozione di Federica Masolin alla conduzione della trasmissione dedicata alla coppa dalle grandi orecchie.

La giornalista di Sky andrà a sostituire Anna Billò, che lascia il suo posto dopo due stagioni. La Masolin, quindi, andrà a raddoppiare i suoi impegni, essendo che terrà stretto anche il ruolo che ha da alcuni anni per gli spazi dedicati alla Formula 1.

SKY Sport, più di 2.000 partita in una sola stagione

Come al solito, la programmazione calcistica dell’emittente Sky Sport continua a essere ricca di offerta. Infatti, ci saranno più di 2.500 partite complessive da dover trasmettere nel corso della stagione.

Si parte con la Serie A per poi continuare anche con i campionati minori, come Serie B e Serie C. Si darà anche spazio alla Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Per il calcio internazionale, invece, sarà Federica Lodi il volto principale, dove condurrà per l’appunto gli spazi dedicati ai campionati esteri citati prima.

Inoltre, è intuibile che le coppe europee avranno un’importanza totale. Infatti, Sky, anche per quest’anno, trasmetterà 121 delle 137 partite di Champions League, inclusi i play-off di agosto.

Insieme a Federica Masolin, in studio saranno presenti Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero. Oltre a questi grandi ospiti, interverrà nel corso della stagione anche l’ex giocatore della Juventus Giorgio Chiellini. Infine, rimarrà anche la coppia fissa di giornalisti Paolo Condò e Mario giunta.