Promo telefoniche - Agosto non è ancora finito, non perdere l'occasione proprio ora

Nell’agosto 2023, il panorama delle offerte di telefonia mobile ha visto emergere diverse proposte allettanti per chi desidera risparmiare senza rinunciare a servizi di qualità. Ecco quindi alcune delle migliori promozioni del mese, tutte con un costo inferiore ai 5€.

Promo telefoniche: non si va oltre i 5 euro!

Tra gli operatori che hanno lanciato offerte particolarmente vantaggiose troviamo Optima, Spusu e 1Mobile. Optima ha presentato la sua “Super Mobile Smart“, un’offerta che per soli 4,95€ al mese (con un contributo iniziale di 9,90€) offre 100 GB di traffico Internet su rete Vodafone 4G+, chiamate senza limiti, 200 sms e altri servizi come la spedizione gratuita della SIM e l’assistenza clienti. Tutto ciò può essere gestito attraverso l’app My Optima.

Spusu, dal canto suo, ha proposto una tariffa a 4,98€ al mese (con un contributo iniziale di 9,90€) che include 10 GB di traffico Internet su rete WindTre 4G+, 1.000 minuti di chiamate, 200 sms e 20 GB aggiuntivi grazie alla “Riserva Spusu”. Anche in questo caso, l’offerta non prevede vincoli di durata e permette di gestire tutto tramite l’app dedicata.

1Mobile, precedentemente noto come UNO Mobile o Carrefour UNO Mobile, ha lanciato ben tre offerte a 5€ al mese. La prima, “Smart Reward”, offre 50 GB di traffico Internet più 10 GB gratuiti al terzo rinnovo, chiamate senza limiti e 40 sms. La seconda, “Super 80”, propone 80 GB di traffico, chiamate senza limiti e 80 sms, con attivazione gratuita. Infine, la “TOP 150 Summer Edition” offre ben 150 GB di traffico, chiamate senza limiti e 50 sms. Da notare che dal secondo mese le tariffe subiscono un leggero aumento.

Queste promo rappresentano una grande opportunità per chi desidera contenere i costi della propria tariffa mobile, senza rinunciare a prestazioni di alto livello. La competizione tra gli operatori si fa sempre più accesa, e ciò si traduce in vantaggi concreti per gli utenti. Confrontare le varie proposte e valutare attentamente le proprie esigenze è fondamentale per fare la scelta giusta.