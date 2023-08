Nel corso di queste ultime settimane le novità relative a Netflix sono state rilevanti. La tv streaming più popolare ha deciso di stravolgere decisamente la sua politica commerciale in Italia e nel mondo, con una decisione storica che ha riguardato la pratica, assai popolare, degli account condivisi.

Netflix, stop agli account condivisi: ecco cosa cambia

In seguito alla visione di dati preoccupanti relativi agli introiti dagli abbonamenti, Netflix ha deciso di eliminare per la maggioranza degli utenti la possibilità di condividere l’abbonamento con amici e parenti. L’obiettivo di Netflix, attraverso questa strategia, è quella di aumentare gli utenti dai piani di visione singolo.

In pratica, gli utenti con piano streaming attivo non avranno più la possibilità di condividere a costo zero la password del loro account con amici, conoscenti o anche sconosciuti. Ci sarà ancora la possibilità di visione contemporanea su più schermi, ma solo per le persone che vivono nello stesso nucleo domestico e che quindi sono collegate ad una medesima rete internet.

Con la nuova politica commerciale gli utenti di Netflix avranno ancora modo di condividere il loro account con persone esterne al nucleo domestico, ma tutto ciò avrà un costo extra. Coloro che sono interessati a tale possibilità dovranno pagare una quota extra mensile pari a 4,99 euro per ogni persona collegata al proprio profilo.

La novità per gli account condivisi non ha modificato però i costi di listino di Netflix che partono da una base di 7,99 euro per il piano low cost con pubblicità e accesso a tutti i contenuti della piattaforma.