Lidl è una delle migliori realtà del nostro territorio, in termini di rapporto qualità/prezzo con il quale gli utenti possono riuscire a confrontarsi, sia per l’acquisto di tecnologia che di prodotti per il benessere quotidiano, ciò permette comunque di raggiungere un elevato livello di risparmio.

Il volantino è attualmente disponibile in tantissimi punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ciò permette al singolo consumatore di poter spaziare liberamente tra le tantissime realtà attualmente attive. Il risparmio è elevato, anche se è assolutamente necessario prestare particolare attenzione alle disponibilità delle scorte, potrebbero essere limitate.

Lidl, quali sono i prodotti in promozione oggi

Grandissime offerte vi attendono oggi da Lidl, arrivano i nuovi prezzi bassi che dovete conoscere assolutamente, nell’ottica comunque di godere di un risparmio che superi quanto possano fare le altre realtà sul territorio.

Tra i tanti prodotti in promozione, la nostra attenzione viene catturata dalla pompa e compressore portatile, un dispositivo che può aiutare in molteplici occasioni, dal gonfiaggio di uno pneumatico, o più semplicemente quello di un pallone, tutto senza dover ricorrere fisicamente ad una presa a muro, data la possibilità di utilizzarlo con batteria. Il suo prezzo, esclusa appunto la batteria, è di 39 euro.

Le specifiche tecniche sono ad ogni modo di tutto rispetto, se considerate che si trova un display LCD con possibilità di visualizzare tutte le informazioni del caso, tra cui ad esempio la pressione attuale in bar o PSI. I dettagli sono raccolti qui sotto.