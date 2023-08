Con la stagione di Serie A ormai alle porte, in tanti utenti stanno escogitando nuovi metodi per sviare il pagamento dell’abbonamento di DAZN o Sky, cercando in tutti i modi di accedere gratuitamente alla visione delle partite di calcio, e non solo. Per questo si affidando alla cosiddetta IPTV, un sistema di streaming spesso illegale, che porta a poter vedere gratuitamente i contenuti originariamente a pagamento (o con l’esborso di un quantitativo davvero minimo di denaro).

Un fenomeno che secondo molti non dovrebbe essere così diffuso, ma che in realtà nasconde un giro di affari incredibilmente ampio e vasto, se considerate che ad oggi sono oltre 10 milioni gli utenti che vi si affidano ogni giorno, portando a perdite che superano il miliardo di euro per il sistema calcio e non solo.

Per i codici sconto Amazon dovete affidarvi al nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i nuovi prezzi bassi con i coupon gratis in esclusiva.

IPTV, le nuove multe sono pericolose

Per cercare di limitare il problema, il Governo Italiano ha imposto nuove leggi, come ad esempio l’inasprimento delle pene per gli utenti che vengono scoperti a violare la Legge. Coloro che si scoprirà essere in possesso di un abbonamento al mondo dell’IPTV, saranno costretti a pagare sanzioni che superano i 500 euro, fino a diverse migliaia di euro; se recidivi potrebbero arrivare anche ad una pena detentiva.

La tempestività è l’arma con la quale combattere il fenomeno, per questo motivo sono stati offerti nuovi poteri all’AGCOM, la quale potrà impedire la diffusione del segnale entro 30 minuti dall’avvio della trasmissione.