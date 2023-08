Manca sempre meno all’arrivo ufficiale sul mercato dei nuovi top di gamma di casa Apple, eppure i rumors e le indiscrezioni sembrano non avere fine. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi nuovi dettagli riguardo alla porta di ricarica. Quest’ultima sarà finalmente una porta USB Type C e a quanto pare supporterà anche lo standard Thunderbolt.

iPhone 15, la porta di ricarica Type C potrebbe supportare lo standard Thunderbolt

I nuovi iPhone 15 porteranno una ventata di novità rispetto ai precedenti modelli. Saranno infatti introdotti diverse feature che fino ad ora non abbiamo mai visto su uno smartphone del colosso americano Apple. Nel corso delle ultime ore, come già accennato in apertura, sono emerse in rete nuove indiscrezioni riguardanti questa volta la porta di ricarica.

Sappiamo ormai da tempo che Apple introdurrà finalmente la porta di ricarica USB Type C sui suoi nuovi smartphone. Quello che non sapevamo, però, è che quest’ultima potrebbe supportare lo standard Thunderbolt. Questo dovrebbe essere possibile grazie alla presenza di un chip Retimer.

Sul sito web ChargerLAB sono state infatti pubblicate delle immagini delle componenti della porta USB Type C che lasciano intravedere proprio la presenza di questo chip che serve proprio per abilitare il supporto Thunderbolt. Se sarà effettivamente così, si tratterebbe di una notizia grandiosa per tutti i creators e per tutti coloro che utilizzano il proprio smartphone per lavorare.

Il supporto Thunderbolt garantisce infatti elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 40 Gbps e questo permetterà, per l’appunto, di trasferire i file in maniera ultra rapida.