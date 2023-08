Anche in estate vanno avanti senza sosta le truffe relative ai clienti dei principali istituti bancari in Italia. I malintenzionati, infatti, continuano imperterriti nei loro tentativi di phishing con comunicazioni predatorie inviate via mail o via SMS. In particolare, gli hacker hanno messo sotto tiro i clienti di Intesa Sanpaolo. La disattenzione del pubblico in questi frangenti può essere fatale.

Intesa Sanpaolo, la mossa degli hacker contro i clienti

La tecnica messa in atto dai malintenzionati della rete è oramai ben rodata nel tempo. Costoro inviano ai clienti di Intesa Sanpaolo delle comunicazioni in cui promuovono l’accredito sul conto di bonifici dal valore anche superiore ai 1000 euro. Queste comunicazioni via mail o anche via SMS servono ad attirare proprio l’attenzione del lettore ed a spingere costui a cliccare su un link in allegato al messaggio.

Il link, che può essere definito una sorta di cavallo di Troia, espone il cliente di Intesa Sanpaolo a rischi enormi. L’utente, infatti, viene indirizzato su un portale e viene invitato a comunicare le sue generalità.

La condivisione delle generalità nella migliore delle circostanze potrebbe essere finalizzata all’attivazione in automatico di servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Nella peggiore delle circostanze, invece, la condivisione dei dati, specie quelli sull’home banking, serve agli hacker per mettere le mani sui risparmi dei clienti di Intesa Sanpaolo.

Attenzione però anche ad una terza, altrettanto grave, eventualità. Sempre i malintenzionati attraverso questa tecnica potrebbero utilizzare i dati raccolti dal pubblico per furti d’identità online e per la creazione di false identità virtuali.