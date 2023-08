La grande novità dell’estate in casa Iliad è certamente la nuova ricaricabile in edizione limitata Flash 180. Attraverso questa ricaricabile il provider francese si vuole posizionare ancora una volta al centro del mercato per la telefonia mobile in Italia, garantendo agli utenti consumi quasi illimitati a costi da vero ribasso.

Iliad, la tariffa da 180 Giga con il 5G a costo zero

Il pacchetto della Flash 180 assicura a tutti gli abbonati chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed una quota di 180 Giga per la connessione di rete. Il costo di questa ricaricabile è estremamente allettante per gli abbonati: soltanto 9,99 euro ogni trenta giorni con la sola aggiunta di una componente una tantum pari sempre a 9,99 euro per l’attivazione della SIM.

Questa ricaricabile, che sarà disponibile per la sottoscrizione online e negli store ufficiali di Iliad sino al prossimo 14 settembre, assicura agli abbonati anche un servizio aggiuntivo di grande interesse. Come per le altre ricaricabili gli utenti che optano per il provider francese avranno le reti 5G completamente a costo zero.

La connessione con le linee di ultima generazione sarà quindi disponibile senza spese aggiuntive rispetto al prezzo mensile della ricaricabile. Potranno accedere al 5G tutti i clienti di Iliad che si trovano in un territorio coperto da tale tecnologia.

Ricordiamo che Iliad sta investendo sempre più risorse per migliorare le sue infrastrutture e le sue reti 5G, con l’obiettivo di raggiungere la copertura totale del territorio entro la fine dell’anno.