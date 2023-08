Il più grande produttore di batterie al mondo ha lanciato quella che sostiene essere la prima batteria a “ricarica superveloce” in grado di garantire 400 chilometri di autonomia con una carica di soli 10 minuti. La svolta per i veicoli elettrici.

La Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) ha affermato che la sua nuova batteria agli ioni di litio aprirà una nuova era per le auto elettriche ed eliminerà l’ansia dell’autonomia per i proprietari. Con una carica completa, questa batteria mantiene una carica sufficiente per percorrere oltre 700 km senza necessità di ricarica, circa il 60% in più rispetto a qualsiasi veicolo elettrico medio nel 2023.

CATL ha affermato che l’aumento della capacità della batteria e del tempo di ricarica è stato ottenuto attraverso una “nuova formula di superconduttore” che si traduce in una migliore conduttività. “Il futuro della tecnologia delle batterie per veicoli elettrici deve rimanere saldamente ancorato alla frontiera tecnologica globale, così come i vantaggi economici”, spiega Wu Kai. “Mentre i consumatori di veicoli elettrici passano da utenti pionieri a utenti ordinari, dovremmo rendere la tecnologia avanzata accessibile a tutti e consentire a tutti di assaporare i frutti dell’innovazione”.

Ricarica per auto elettriche più veloce che mai con la nuova batteria proposta da CATL

CATL, che nel 2022 ha prodotto più batterie agli ioni di litio di tutti i suoi concorrenti, prevede di iniziare la produzione in serie della sua batteria di nuova generazione entro la fine dell’anno. La società non ha rivelato quali case automobilistiche sarebbero state le prime a ricevere le batterie, sebbene i suoi clienti includano BMW, Daimler AG, Honda, Tesla, Toyota, Volkswagen e Volvo.

Le vendite di auto elettriche hanno registrato una crescita record negli ultimi anni, con oltre 10 milioni di unità vendute lo scorso anno, ma rappresentano ancora meno di un quinto di tutte le vendite di auto. L’autonomia rimane uno dei principali ostacoli per i consumatori quando si considera l’acquisto di un veicolo elettrico, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, che ha portato produttori come CATL a investire molto per superare questo ostacolo. Altre sfide includono l’accesso ai materiali della batteria e il degrado di quest’ultima, sebbene CATL affermi che questo secondo punto dolente non è un problema.

La maggior parte delle principali case automobilistiche ha fissato l’obiettivo di eliminare gradualmente le auto con motori a combustione interna entro il 2040. Inoltre, le stime dell’AIE suggeriscono che le vendite di auto elettriche supereranno le vendite di auto alimentate a combustibili fossili entro i prossimi 15 anni, sebbene le scoperte sulle batterie potrebbero ridurre ulteriormente questo lasso temporale.