Hai potuto finalmente cambiare cellulare con il tanto desiderato modello che volevi? Buon per te. Ma il tuo vecchio smartphone Android? Non lasciarlo in un cassetto, ti aiuteremo noi a capire come riutilizzarlo in maniera intelligente ed alcuni modi vi sorprenderanno.

Ricordate sempre che i cellulari sono pur sempre dei mini pc e potrebbero sempre servire. Come? Ad esempio trasformandoli in una webcam, in un “hard disk”, in una telecamera di sicurezza o, perché no, in un baby monitor. Come si dice? Prenderete così “due piccioni con una fava”, risparmiando e usando il vecchio modello senza lasciarlo a prendere la polvere.

3 modi ingegnosi per riusare i vostri vecchi cellulari Android

Di idee per ottimizzare l’utilizzo di un vecchio smartphone ne esistono più di quanto pensiate e sono anche molto semplici. Noi vi daremo, in particolare, 3 consigli davvero incredibili.

1. Farlo diventare una memoria esterna

Il tuo vostro vecchio cellulare è anche un contenitore di dati e file. Per risparmiare spazio sul tuo nuovo device, poi spedire immagini e file direttamente su di esso! Facile no? Oppure potreste usarlo solo come una macchina fotografica facilmente trasportabile: su di esso potreste cancellare tutto il resto e lasciare tutta la memoria che vi serve per le foto.

Ovviamente, vi consigliamo sempre un back-up su cloud per star certi di non perdere mai nulla, ma in quest’ultimo modo potreste scattare immagini senza aver paura che il dispositivo si rovini!

2. Da cellulare Android a telecomando

Volete guardare una serie tv su Netflix ma non vuoi sprecare la batteria del tuo nuovo device? Perfetto, vi basterà scaricare l’app sul vostro ex cellulare, se non l’avete già, e trasmettere il contenuto sulla tv o guardarlo direttamente su di esso. Potrebbe diventare una sorta di telecomando smart, magari avendolo sempre sul divano.

3. Digievoluzione in Telecamera di sicurezza/ baby monitor

L’ultimo consiglio, a cui forse molti di voi non avevano pensato, è trasformare lo smartphone Android in una Telecamera di sicurezza o in un baby monitor. Come? Basta scaricare un’app apposita! Noi vi proponiamo Alfred Camera. Con la sua istallazione potrete controllare la vostra casa in qualsiasi momento, ponendo il cellulare in posizioni strategiche. In più, per farlo diventare un vero baby monitor, l’app ha un’opzione integrata chiamata Dormi, disponibile su Android, mostrando immagini e suoni del pargoletto. Questo permetterà di risparmiare denaro senza sprecarlo per comprare un monitor che userete per pochi mesi!