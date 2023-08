Le rimodulazioni nel campo della telefonia mobile sono all’ordine del giorno e colpiscono gli utenti di tutti i provider. Se nel corso delle precedenti giornate vi avevamo sottolineato i cambi di listino messi in campo da TIM e da WindTre, è ora tempo di parlare delle modifiche unilaterali che Vodafone ha previsto per i suoi abbonati già nel corso di questo mese di agosto.

Vodafone, le rimodulazioni sino a 3 euro al mese per queste tariffe

Come nelle precedenti occasioni, le rimodulazioni unilaterali previste da Vodafone non colpiscono tutti i clienti, ma soltanto gli abbonati che in passato hanno attivato determinate tariffe low cost legate alla portabilità del numero.

Nel dettaglio, le proposte che subiranno una variazione di prezzo nel corso di queste settimane sono le seguenti: Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold. Per queste promozioni da casa Vodafone gli aumenti hanno importi variabili. Alcuni clienti si troveranno a pagare 1,99 euro in più rispetto ai precedenti costi di rinnovo, mentre altri abbonati si troveranno a pagare 2,99 euro in più.

A differenza delle precedenti circostanze, in occasione dell’invio dell’SMS informativo della rimodulazione, Vodafone garantisce agli utenti una possibilità di scelta e di personalizzazione della tariffa. Ad esempio, gli abbonati con la promozione Silver, in alternativa all’aumento di 1,99 euro, possono scegliere un aumento di soli 0,99 euro e rinunciare agli SMS infiniti garantiti dalla loro ricaricabile.

Le modifiche unilaterali di Vodafone sono divenute ufficiali proprio in questo mese di agosto. Sino al 28 agosto, inoltre, gli abbonati potranno recedere dal loro contratto senza il pagamento di alcuna penale.