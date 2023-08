TIM è una delle migliori realtà del nostro territorio, sempre pronta ad avvicinare il più possibile gli utenti al cambio operatore telefonico, mettendo sul piatto un numero impressionante di contenuti, al giusto prezzo finale di vendita.

L’occasione del momento non sembra allontanarsi dalle aspettative o dalle abitudini dell’azienda, riuscendo a garantire un risparmio che va ben oltre quanto gli altri operatori sono attualmente in grado di offrire. Il limite posto in essere è tuttavia sempre lo stesso, l’attivazione è possibile solamente per coloro che sono in uscita da un operatore telefonico virtuale o direttamente da Iliad, con annessa portabilità obbligatoria del numero originario.

TIM è fuori di testa, scoperta la nuova pazza offerta

La promozione di cui vi parliamo è TIM Power Supreme Easy, soluzione consigliatissima in primis per il prezzo, pari a soli 7,99 euro al mese, a cui si aggiunge chiaramente la possibilità di risparmiare la prima mensilità, poiché un’offerta che sarà da pagare solamente a partire dal secondo rinnovo.

Gli utenti che sceglieranno di attivarla, si troveranno con un costo iniziale pari a 25 euro (al suo interno ben 20 euro di credito residuo), ed un bundle che parla da solo: minuti e SMS illimitati da utilizzare liberamente verso ogni numero di telefono sul territorio, a cui aggiungere anche 150 giga di internet alla velocità del 4G.

Al momento attuale la navigazione in 5G non sembra essere inclusa nella promo, ma nulla vieta che possa diventarlo in un futuro non troppo lontano.