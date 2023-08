Telegram, come creare una storia sull'app di messagistica

Telegram, la nota piattaforma di messaggistica, ha introdotto una funzionalità che ha riscosso grande interesse tra gli utenti: le storie. Questa funzione, già popolare su altre piattaforme come Instagram e Facebook, permette di condividere momenti o pensieri sotto forma di immagini o video che scompaiono dopo un determinato periodo di tempo.

Telegram: come funziona la nuova modalità?

Per visualizzare le storie degli altri su Telegram, è necessario accedere all’app ufficiale. Una volta nella schermata principale, si può cliccare sulla dicitura indicante il numero di storie disponibili o sulla sezione “Chat“. Da lì, basta selezionare il nome dell’utente che ha condiviso una storia per visualizzarla. È anche possibile interagire con la storia, rispondendo in privato all’utente che l’ha postata.

Ma come si crea una storia su Telegram? Il processo è intuitivo. Dopo aver aperto l’app, bisogna fare uno swipe dall’alto verso il basso e selezionare “La mia storia +”. A questo punto, si può scegliere un’immagine o un video dal rullino o crearne uno al momento. Una volta selezionato il contenuto, si può aggiungere una didascalia e decidere la durata della storia, che può variare da 6 a 48 ore. Telegram offre anche diverse opzioni di personalizzazione, come la possibilità di disegnare a mano libera sul contenuto, aggiungere testo o sticker e regolare i parametri dell’immagine o del video. Una volta completata la personalizzazione, si può definire chi potrà vedere la storia, scegliendo tra varie opzioni di privacy. Infine, basta pubblicare la storia e il gioco è fatto.

Dopo la pubblicazione, è possibile monitorare chi ha visualizzato la storia e, se necessario, modificarne le impostazioni di privacy. Telegram offre anche la possibilità di conservare la storia sul proprio profilo, anche dopo la sua scadenza, o di permettere agli altri utenti di fare screenshot. In sintesi, le storie di Telegram sono un modo divertente e dinamico per condividere momenti e pensieri con gli altri utenti. Con un’interfaccia intuitiva e diverse opzioni di personalizzazione, creare e visualizzare storie su Telegram è un’esperienza semplice e piacevole.