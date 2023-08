Un nuovo bonus è in arrivo per i cittadini italiani nel corso di questa stagione estiva. Il Governo, infatti, proprio sul finire del mese di luglio ha ufficializzato la presenza di una nuova Social Card, una carta che sarà a disposizione dei cittadini con redditi più bassi per gli acquisti quotidiani e per contrastare la crisi dell’inflazione.

Social Card, la carta con più di 300 euro per gli italiani

La Social Card è una carta fornita da Poste Italiane il cui valore previsto sarà di 382 euro. La carta ha un valore una tantum, quindi, in seguito all’esaurimento del credito non ci sarà un nuovo accredito. La Social Card, inoltre, a differenza delle precedenti occasioni non prevede un rinnovo mensile.

I cittadini che potranno usufruire della carta saranno selezionati in base ad una graduatoria di beneficiari. I requisiti fondamentali per accedere al bonus sono l’iscrizione all’anagrafe e una certificazione ISEE del nucleo familiare non più alta del valore di 15mila euro.

Non potranno avere, invece, la Social Card tutti quei cittadini che già hanno il beneficio del Reddito di Cittadinanza o di altri assegni di inclusione continui in base al loro reddito.

Per ritirare la Social Card gli italiani dovranno recarsi necessariamente presso un ufficio di Poste Italiane. Sempre presso l’ufficio postale avverrà la verifica dei requisiti e la richiesta di attivazione della tessera. Per beneficiare della tessera, inoltre, sarà necessaria l’attivazione entro il 14 settembre. Coloro che non attiveranno la carta entro tale data perderanno il beneficio del bonus dal valore di 382 euro.