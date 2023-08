La Serie A è a poche ore dalla partenza. Se le novità sotto il punto di vista calcistico non mancheranno in questa stagione, sul fronte televisivo la stagione 2023/24 si apre all’insegna delle conferme. Anche per questo campionato, infatti, la copertura televisiva della Serie A sarà garantita da Sky e da DAZN.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

La divisione dell’esclusiva per la Serie A prevede lo schema già consolidato nelle scorse due stagioni. DAZN potrà garantire a tutti i suoi clienti la copertura assoluta del torneo, con la visione in esclusiva di tutte le 380 partite. Sky, invece, a sua volta assicura ai suoi abbonati la visione di tre partite per ogni turno.

In linea con la scorsa annata, poi, gli utenti di Sky e di DAZN potranno contare sull’offerta congiunta tra le due pay tv con condizioni molto favorevoli per costi e tecnologie.

Anche per questa stagione sul decoder di nuova generazione, Sky Q, sarà confermata la presenza dell’app di DAZN. Senza cambiare dispositivo o telecomando, gli abbonati di Sky potranno accedere all’app per guardare tutte le partite della Serie A. L’app sarà disponibile completamente a costo zero.

Sempre Sky inoltre propone ai suoi utenti la visione di DAZN attraverso la tecnologia satellitare. Gli abbonati potranno vedere quattro canali di DAZN con tutte le migliori esclusive al costo di 5 euro al mese, cui aggiungere il prezzo del regolare abbonamento per il servizio streaming. Il costo di 5 euro garantisce la visione di tutte le partite di Serie A attraverso il segnale satellitare.