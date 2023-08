I mostri di Cracovia

Non manca in questa drammatica serie horror un tocco di paranormale, proprio per non lasciarci mancare nulla.

Un’unica stagione, suddivisa in 8 episodi.

La protagonista della serie è una giovane donna in fuga dai fantasmi del suo passato. Ben presto si troverà invischiata nell’attività di un professore particolare e del suo gruppo di studenti, dedito alla ricerca e allo studio delle attività paranormali e al debellamento dei demoni.