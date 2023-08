Netflix, i videogame stanno per conquistare la piattaforma

Netflix, la celebre piattaforma di streaming, sta ampliando i suoi orizzonti entrando nel mondo del cloud gaming. A partire da una recente fase di test, alcuni abbonati in Canada e nel Regno Unito hanno avuto l’opportunità di sperimentare i giochi di Netflix in streaming su determinate TV, attraverso l’app dedicata. Questo test, come sottolineato dal vicepresidente della divisione gaming di Netflix, Mike Verdu, è un “test beta molto limitato”, rivolto a un ristretto gruppo di utenti.

Netflix, i giochi introdotti

Nonostante l’attuale dimensione ridotta del lancio, l’iniziativa segna un potenziale punto di svolta per Netflix, che sembra sempre più determinata a conquistare una porzione del mercato videoludico. Non solo come publisher, ma anche come concorrente nel settore del cloud gaming. Netflix ha già fatto i primi passi in questo ambito, lanciando un catalogo di giochi per dispositivi mobili nel novembre 2021, disponibili gratuitamente per i suoi abbonati. Tuttavia, fino ad ora, questi titoli erano accessibili solo su iOS e Android. L’introduzione dei giochi su TV e browser web, attraverso lo streaming in cloud, potrebbe permettere agli abbonati di giocare ai titoli di Netflix in molti più contesti.

Durante questa fase di test, sono stati resi disponibili due giochi: il primo “Oxenfree”, prodotto da Night School Studio (ora di proprietà di Netflix), e un nuovo gioco chiamato “Molehew’s Mining Adventure”, descritto da Verdu come un gioco arcade dal sapore retrò. Anche se il catalogo attuale di giochi mobile di Netflix è vasto, sembra che l’azienda voglia concentrarsi su esperienze simili a quelle delle console, attraverso titoli sviluppati sia internamente che in collaborazione con terze parti.

Un aspetto interessante riguarda i controlli di gioco. Quando si gioca su una TV, gli utenti possono utilizzare il proprio smartphone come controller. Su Android, il controller è integrato nell’app Netflix, mentre gli utenti iOS devono scaricare un’app dedicata. Se si accede ai giochi tramite browser web, è possibile utilizzare mouse e tastiera. La lista dei dispositivi attualmente supportati dalla fase di test è ampia e comprende dispositivi come Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, TV LG, Nvidia Shield TV, dispositivi Roku, Smart TV Samsung e Walmart Onn. Verdu ha anche assicurato che nuovi dispositivi verranno aggiunti regolarmente a questa lista.