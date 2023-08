Lidl è pronta a far sognare tutti i consumatori che stavano aspettando l’occasione perfetta per accedere ai migliori prodotti in promozione, proprio in questi giorni è stato lanciato uno spettacolare volantino con all’interno un numero impressionante di prezzi bassi tra cui è possibile scegliere.

Ogni sconto disponibile da Lidl è da ritenersi valido in esclusiva assoluta nei negozi fisici, ciò sta a significare che i consumatori sono costretti a recarsi personalmente presso gli stessi, per essere sicuri di avere libero accesso alle ottime occasioni. Le scorte, tuttavia, sono estremamente limitate, e di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Ricevete oggi le offerte Amazon sul vostro smartphone, scoprendo quali sono i migliori codici sconto gratis disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram.

Lidl, assurde le nuove offerte da cogliere al volo

La stagione calda è entrata in questi giorni nel suo apice, per questo motivo molti di voi avranno sicuramente rispolverato le biciclette, limitando al massimo l’utilizzo della propria autovettura. Molto utile potrebbe tornare la pompa e compressore ricaricabile disponibile da Lidl a soli 39 euro, ovviamente marchiato Parkside, come da abitudine.

Il prodotto viene corredato con un ambio schermo LCD sul quale si può trovare l’indicazione della pressione in bar o PSI, approfittando anche della funzione di spegnimento automatico, ed una illuminazione LED nella parte anteriore. La batteria, posizionata nella parte bassa, è completamente ricaricabile, viene proposta anche illuminazione a LED, così da essere sicuri di inquadrare correttamente l’area di operatività.

Il prodotto, come anticipato, può essere acquistato solo in negozio, in confezione troverete anche un set di 10 ugelli e di adattatori.