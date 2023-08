Iliad avanza sempre di più nel mercato della telefonia mobile, grazie alle sue proposte low cost ed anche grazie ai suoi servizi. Nel corso di questa seconda metà di agosto, ad essere protagonista è una nuova offerta in edizione limitata che il provider ha assicurato a tutti i suoi abbonati. Questa proposta si chiama Flash 180.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

La Flash 180 garantisce ai clienti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 180 Giga per la connessione di rete. Il costo di questa tariffa è di grande vantaggio. Gli utenti che optano sino al prossimo 14 settembre per la Flash 180 pagheranno solo 9,99 euro al mese con un costo di attivazione di 9,99 euro per la ricezione della SIM.

Uno dei vantaggi di Flash 180 è certamente rappresentato dalla tecnologia 5G. Iliad sta spingendo sempre di più per le reti internet di nuova generazione con l’obiettivo prioritario di assicurare ai clienti la copertura del 5G in tutta la entro la fine dell’anno. Quest’obiettivo è necessario per affrontare la concorrenza di TIM e Vodafone, provider che stanno al tempo stesso investendo ingenti risorse sul 5G.

Il lancio definitivo del 5G, però, comporterà necessariamente una rinuncia per i clienti. Al fine di ottimizzare i suoi investimenti sulle reti di nuova generazione, ben presto il provider eliminerà definitivamente la copertura del 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.