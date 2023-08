Iliad, la nuova offerta da 180 giga è disponibile con un regalo gratis

La concorrenza stava facendo di tutto per migliorare il proprio momento, ma a quanto Iliad è stata in grado di bloccare la crescita di ogni rivale. Le sue offerte viste in passato hanno già fatto largamente capire quanto il colosso potesse battere ogni altra azienda in ogni momento, con prezzi bassi, tanti contenuti e soprattutto con una discreta qualità.

Oggi infatti all’interno delle fila del gestore ci sono solo persone che hanno creduto nella sua possibilità di crescita. Iliad fin dal primo giorno aveva promesso di voler migliorarsi ulteriormente, nonostante fosse arrivata già con un’offerta all’epoca molto vantaggiosa. I tanti contenuti presenti in quella Giga 50 si moltiplicarono fino ad arrivare alle due offerte che oggi sono disponibili sul sito ufficiale.

La volontà del gestore è di trattenere per quanto più tempo possibile tali soluzioni. La prima, che fa parte della gamma Flash, scadrà dopo circa un mese, mentre l’altra resterà disponibile probabilmente per sempre nella sezione mobile del sito.

Iliad distrugge tutti con la nuova promo Flash 180, al suo interno anche il 5G gratis

All’interno della nuova offerta che Iliad ha lanciato sul sito ufficiale, c’è davvero tutto disponibile. Si parte da minuti ed SMS senza limiti verso tutti ogni mese, ma ecco il punto forte: 180 giga. Questi sono disponibili con il 5G compreso nel prezzo di 9,99 € al mese per sempre.

Da ricordare ovviamente che per beneficiare di questo standard di rete, servirà assolutamente avere uno smartphone compatibile. Anche avendolo però bisogna usare Internet in una zona coperta dalla rete 5G, altrimenti non funzionerà.