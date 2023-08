Euronics è un rivenditore di elettronica sempre pronto ad ascoltare le richieste e le necessità dei consumatori, ed allo stesso tempo in grado di mettere a disposizione offerte specifiche dal risparmio quasi assicurato per tutti gli utenti.

L’ultima idea dell’azienda spinge proprio in questa direzione, con una serie di prezzi bassi e di sconti anche del 50% sul listino originario. Se volete approfittarne, dovete comunque ricordare che gli acquisti sono da effettuare in esclusiva nei negozi fisici, poiché ad oggi non è possibile accedervi sfruttando il sito ufficiale, come al solito del resto.

Scoprite le nuove offerte Amazon con i codici sconto che vi aspettano gratis in esclusiva sul nostro canale Telegram dedicato.

Euronics, con queste nuove offerte al 50% tutti i prezzi sono bassi

Ogni occasione è buona per spendere poco da Euronics, oggi gli utenti possono approfittare di un’ottima soluzione, a partire dalla necessità di aggiungere un grande/piccolo elettrodomestico o un televisore, con una spesa che vada oltre i 399 euro, l’unico obbligo con cui si scontra a tutti gli effetti l’utente che vuole godere della suddetta promozione.

In secondo luogo dovrà aggiungere al carrello un altro prodotto, a scelta tra i tantissimi presenti nel catalogo aziendale, ricevendo in cassa uno sconto pari al 50% del prezzo di listino del meno caro. Per chiarezza, facciamo un esempio: acquistando un televisore da 500 euro ed uno smartphone da 300 euro, per un totale di 800 euro, in cassa si godrà di una riduzione di 150 euro, andando così a spendere solamente 650 euro. Lo sconto verrà applicato sullo stesso scontrino, non si tratta di un rimborso o di un coupon da spendere successivamente.