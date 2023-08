DAZN potrebbe essere la soluzione ideale per riuscire ad avere la Serie A a titolo quasi gratuito, garantendosi a tutti gli effetti un risparmio che va ben oltre quanto si sarebbe mai potuto immaginare, considerando quelli che sono i prezzi iniziali del suddetto servizio.

Il 19 agosto inizierà ufficialmente la Serie A, e quindi pare essere arrivato il momento per iniziare a pensare come fare per riuscire a guardare le partite della propria squadra del cuore. Gli abbonamenti DAZN sono in parte cambiati rispetto al passato, infatti l’azienda ha aggiunto il vincolo annuale, offrendo così al consumatore finale una maggiore possibilità di risparmio, ma quanto costano? scopriamolo assieme.

Correte sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid per non perdersi nemmeno uno sconto Amazon ed anche le offerte.

DAZN, ecco le promo per tutti

Gli utenti che volessero mantenere l’abbonamento come lo scorso anno, quindi con rinnovo mensile e possibilità di abbandonarlo entro 30 giorni, saranno quelli che dovranno pagare più di tutti, proprio perché il costo è di 40,99 euro per lo Standard e di 55,99 euro.

Le migliori occasioni per risparmiare le si hanno nel momento in cui si decidesse di sottostare al vincolo contrattuale di 12 mesi, periodo entro il quale non sarà possibile abbandonare DAZN, senza pagare una penale. In questo caso, mantenendo il rinnovo mensile, il consumatore potrà pagare un corrispettivo di 30,99 euro per lo Standard e di 45,99 euro per il Plus.

Gli utenti che invece volessero godere di un risparmio maggiore, potranno avvicinarsi al pagamento annuale immediato, con 449 euro da versare subito per il Plus e 299 euro per l’abbonamento Standard.