Quasi ogni gesto quotidiano implica l’utilizzo dei cellulari. Se vogliamo conoscere il meteo, se vogliamo comprare qualcosa o se vogliamo comunicare. Ormai fa parte di noi e senza di esso ci sentiamo come dei pesci fuor d’acqua.

La nostra forte dipendenza non ci fa male solo dal punto di vista psicologico, ma anche fisico. I nostri amati smartphone, infatti, emettono delle radiazioni che talvolta possono danneggiare il nostro corpo in maniera alquanto seria.

Gli oncologi, preoccupati dalle ripercussioni, hanno infatti condotto differenti analisi per capire gli effetti della loro radioattività. I risultati hanno mostrato che l’uso esagerato dei cellulari è capace di alzare la temperatura dei nostri tessuti. Le radiazioni, infatti, in casi molto estremi possono avviare dei meccanismi biologici che a lungo andare provocano l’insorgenza di serie patologie.

I cellulari più dannosi per la loro radioattività

Magari vi abbiamo leggermente preoccupati e sì, effettivamente, tutti i cellulari emettono radiazioni, ma alcuni sono più pericolosi di altri. Questa pericolosità è calcolabile in base ad un indice chiamato SAR, che misura la quantità delle radiazioni assorbite dal nostro corpo utilizzando con eccessiva frequenza lo smartphone e, soprattutto, ponendolo in modo diretto vicino al nostro corpo.

Per questo motivo, dopo un consulto diretto con diversi scienziati, l’Unione Europea ha posto il limite massimo di questo indice: un cellulare non deve superare i 2 W/kg di radiazioni emesse. Se quindi lo smartphone si avvicina a questo valore, allora sarà più pericoloso, di conseguenza meno sarà alto più sarà per noi sicuro.

Di modelli “più nocivi” ne esistono parecchi e provengono anche da diverse case produttrici. La cosa buffa è che le stesse, in alcuni casi, producono anche quelli con l’indice SAR più basso. Tra i cellulari da evitare troviamo ad esempio due modelli Google: il Pixel 3 e il 4. Della Xiaomi da, preferibilmente non acquistare, ci sono: Mi Note 10, il 10 Max, il Mix 3, il Mi 9T. Dall’azienda coreana Samsung provengono invece: il Galaxy S21 Ultra, il Samsung S20 plus; l’A52 e l’A42. Tra i modelli Apple : l’iPhone 7, 8 e il 13 Pro. Questi sono solo alcuni dei modelli più radioattivi.

Se desiderate un cellulare nuovo non fermatevi all’aspetto e alle prestazioni, controllate anche il SAR. Ne vale della vostra salute.