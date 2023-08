Bollo auto, come fanno gli utenti a non pagare in maniera LEGALE

Il bollo auto è una delle tasse più odiate in assoluto dagli italiani, la quale si paga solo ed esclusivamente in territorio nostrano.

Purtroppo i cittadini si ritrovano a dover pagare in base al tipo di veicolo che si ritrovano e alla sua potenza. La scadenza è annuale e non bisogna andare oltre: si andrebbe incontro a delle more. Ci sono però delle categorie che possono evitare di pagare il bollo auto, ma bisogna che persistano determinate condizioni. Secondo quanto riportato, soprattutto in alcune regioni, la situazione cambierebbe di molto. Bisogna infatti ricordare che il bollo è una tassa che risulta di competenza degli enti regionali, non del governo come nel caso del canone Rai.

Bollo auto: gli utenti possono non pagare solo se persistono queste condizioni

Possono evitare di pagare questa tassa tutti i portatori di handicap che usufruiscono della Legge 104/92. Esenzione spetta sia nel caso in cui l’auto è intestata alla persona disabile sia quando risulta a carico del proprietario in maniera fiscale. L’agevolazione comprende ovviamente un solo veicolo.

Per quanto riguarda le auto storiche, sono tutte quelle che hanno oltre i trent’anni di età. Verrà pagata in questo caso solo una tassa di circolazione dovuta solo nel caso in cui le auto siano effettivamente circolanti.

In Piemonte e Lombardia coloro che hanno un’auto elettrica non pagheranno mai il bollo, mentre chi ha un’auto ibrida non lo pagherà per 5 anni. Le altre regioni invece le auto elettriche non pagheranno il bollo per 5 anni, dopodiché avranno uno sconto del 75%.