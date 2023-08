Si dice sempre che il catalogo di Netflix sia davvero infinito, ricco di contenuti e di qualsiasi genere, tuttavia, ogni volta che apriamo la piattaforma ci sembra di vedere sempre gli stessi titoli. Questo accade perché Netflix, utilizza alcuni algoritmi per consigliare la visione di quei contenuti che risultano essere più idonei ai nostri interessi. Ricerca che la piattaforma fa in base alla tipologia di contenuti che abbiamo visto in precedenza.

Ma pochi sanno che questo immenso catalogo esiste per davvero e accedervi è molto semplice.

Ogni contenuto che sia esso una serie TV, un film, un cartone animato, un documentario, un concerto o molto altro ancora è suddiviso in categorie, che a loro volta presentano altrettante sottocategorie.

Ebbene, vi sono dei codici ben precisi, che potete utilizzare al fine di raggiungere e consultare ognuna di queste sottocategorie.

Tali codici però funzionano solamente sul sito web ma, una volta trovato il contenuto che suscita maggiormente il vostro interesse, potete inserire il suo titolo nella barra di ricerca dell’applicazione Netflix e aggiungerlo alla lista dei vostri preferiti.

La visita al sito web, in questo caso, potrà essere utilizzata solamente come una sorta di “selezionatore” dei titoli che più attireranno la vostra attenzione.

Tenete bene a mente però che non tutti i programmi sono disponibili allo stesso modo in tutti i paesi.

I migliori codici Netflix

Utilizzare i codici Netflix è davvero molto semplice, basta infatti inserire questo indirizzo www.netflix.com/browser/genre/ e farlo seguire dal rispettivo codice.

Codice che risulta essere diverso a seconda del genere e della categoria di contenuti che si intende guardare.

Ecco di seguito alcuni dei codici che potete utilizzare per vedere programmi relativi a categorie specifiche.

Commedie d’azione , 43 040

, 43 040 Thriller , 7442

, 7442 Film d’azione asiatici, 77 232

77 232 Western, 7700

7700 Animazione per adulti, 11881

11881 Azione anime, 2653

2653 Commedie anime, 9302

9302 Serie anime , 6721

, 6721 Disney, 67673

67673 Racconti di animali, 5507

5507 Cartoni tv, 11177

11177 Commedie classiche, 31694

31694 Commedia oscure, 869

869 Satire , 4922

, 4922 Commedie per adolescenti, 3519

3519 Documentari militari, 4006

4006 Drammi criminali, 6889

6889 Dammi basati sulla vita reale, 3653

3653 Storie sataniche, 6998

6998 Film horror sui vampiri , 75804

, 75804 Musical , 13335

, 13335 Misteri, 9994

Questi, sono solo alcuni degli innumerevoli codici che potete utilizzare al fine di trovare i contenuti che più vi piacciono. Per poter consultare la lista completa vi sono dei siti appositi che potete facilmente ricercare sul web.