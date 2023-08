1000Farmacie è il primo marketplace italiano di farmacie online e il suo successo non accenna a diminuire. Infatti, la startup ha annunciato il completamento della sua seconda tranche di finanziamento che ha permesso di ottenere un totale di 25 milioni di dollari.

Procedendo con l’estensione del round, la società ha raccolto ulteriori 10 milioni di dollari. Questo conferma la fiducia degli investitori e permette di accelerare il raggiungimento dei propri obiettivi da parte dell’azienda.

La startup 1000Farmacie ha chiuso un round di investimento da oltre 25 milioni di dollari che serviranno per migliorare i servii offerti

Inoltre, i nuovi finanziamenti confermano che il mercato crede nella visione innovativa di 1000Farmacie. Tra gli investitori che hanno investito in 1000Farmacie spiccano i fondi GG 1978, P101, con i fondi P102 e ITA 500 – Azimut, HBM Healthcare Investments, LIFTT, IAG, Club degli Investitori, Healthware Ventures e Feel Venture.

Come dichiarato da Nicolo Petrone: “Con questa seconda tranche di finanziamento della Serie A, 1000Farmacie è ben posizionata per rivoluzionare il modo in cui i servizi farmaceutici vengono erogati in Italia. La nostra visione è di offrire ai pazienti cronici un nuovo modo di accedere e gestire le loro prescrizioni, migliorando così la loro qualità di vita

complessiva“.

Ricordiamo che 1000Farmacie è stata fondata nel 2020 da Nicolo Petrone (CEO), e vede Mohamed Younes come COO e Alberto Marchetti nel ruolo di CMO. Attualmente, l’azienda conta oltre 500.000 clienti attivi e vendite totali su base annua che toccano i 50 milioni di dollari. Le prospettive di crescita, considerando il settore di riferimento, sono molto positive e l’arrivo di nuovi investimenti permetterà di affermarsi come principale player.