I nuovi clienti WindTre hanno tempo fino al 27 agosto per ricevere uno smartphone gratis e 200 GB al mese. A breve il gestore rinnoverà il suo listino offerte sostituendo le tariffe rilasciate in occasione dell’estate, le quali si dimostrano decisamente più vantaggiose.

In questi mesi, tutti i nuovi clienti hanno avuto la possibilità di attivare una delle quattro offerte Summer Edition proposte dal gestore ma presto potrebbero arrivare nuove tariffe ancora sconosciute. Gli interessati, dunque, dovranno affrettarsi e richiedere una nuova SIM in negozio o tramite il sito ufficiale del gestore.

WindTre: non perdere l’offerta estiva con smartphone incluso e 200 GB!

Quest’estate WindTre regala uno smartphone Honor 70 Lite 5G a tutti i nuovi clienti che procedono con l’attivazione dell’offerta WindTre FULL 5G Summer.

L’offerta è disponibile online e in negozio per tutti i nuovi clienti a un costo di soli 14,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo di rinnovo non subirà alcuna modifica anche scegliendo di procedere con l’acquisto dello smartphone proposto da WindTre. I clienti non dovranno affrontare alcuna spesa aggiuntiva, a meno che decidano di procedere con l’acquisto di uno smartphone differente, scegliendo tra le varie opzioni presenti in listino.

In quest’ultimo caso, il gestore richiederà una spesa iniziale da sostenere al momento dell’attivazione della tariffa e una rata mensile da accorpare a quella prevista per il rinnovo dell’offerta.