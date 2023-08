Vodafone Silver Light, l'operatore mette sul piatto d'argento una speciale promo

Vodafone, nel mese di agosto 2023, ha lanciato una nuova offerta denominata “Vodafone Silver Light“. Questa proposta è emersa in seguito alle rimodulazioni annunciate dall’operatore a maggio, le quali hanno visto un aumento del prezzo di alcune delle sue offerte di telefonia mobile. In particolare, le tariffe Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold sono passate da 1,99 euro a 2,99 euro al mese a giugno. Di fronte a questi cambiamenti, Vodafone ha offerto ai suoi clienti tre opzioni: accettare gli aumenti, passare a Vodafone Silver Light o recedere gratuitamente dalla propria offerta entro un determinato periodo.

Vodafone Silver Light: le promo del passato

La nuova offerta “Vodafone Silver Light” include minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB di navigazione in 4G. L’attivazione e la SIM sono gratuite. Per i clienti che sono stati soggetti alla rimodulazione, il prezzo dell’offerta era lo stesso della loro attuale tariffa più 99 centesimi al mese, a condizione che fosse attivata entro il 5 agosto 2023. Inoltre, Vodafone ha inviato un SMS ai suoi clienti informandoli dell’aumento dei costi dovuto all’inflazione e ai crescenti investimenti necessari per gestire l’aumento del traffico dati. Nel messaggio, l’operatore ha anche fornito dettagli su come attivare l’offerta Silver Light o come recedere senza costi aggiuntivi.

Ad ogni modo, oltre alla Silver Light, Vodafone ha presentato altre offerte “Light” con diverse caratteristiche, tra cui la “Vodafone Bronze Light” con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G e la “Vodafone Gold Start Light” con minuti illimitati, 100 SMS e dati illimitati anche in 5G fino a 10 Mbps in download.

Per coloro che decidono di rimanere con Vodafone o di passare a Vodafone Silver Light, l’operatore offre anche sconti sulle sue offerte di fibra ottica. Ad esempio, i clienti possono accedere a “Internet Unlimited”, che offre navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate (solo con acquisto online) e un modem con Wi-Fi Optimizer. Questa offerta ha un costo di 24,90 euro al mese, ma i clienti esistenti di Vodafone mobile possono attivarla a 22,90 euro al mese.

Infine, per coloro che non desiderano rimanere con Vodafone o passare alla Silver Light, hanno tempo fino al 4 settembre 2023 per recedere dall’operatore senza penali o costi aggiuntivi. Tuttavia, è consigliabile richiedere la portabilità a un altro operatore per mantenere il proprio numero di telefono. La procedura è gratuita e viene completata entro un massimo di tre giorni lavorativi.