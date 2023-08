TIM, si vocifera di una clausola "salata" nascosta tra i contratti

Nel mondo delle telecomunicazioni, la trasparenza e la chiarezza nei contratti sono fondamentali per garantire la fiducia dei clienti. Tuttavia, recentemente è emersa una situazione che ha sollevato preoccupazioni tra gli utenti di TIM, uno dei principali operatori telefonici in Italia. Molti clienti hanno scoperto una clausola nei loro contratti che potrebbe portare a significativi aumenti dei costi.

TIM: le parole della compagnia contro le accuse

Le offerte di telefonia, sia fissa che mobile, sono in continua evoluzione, con nuove promozioni lanciate regolarmente da operatori come TIM, Vodafone, WindTre e Iliad. Queste offerte spesso includono minuti, SMS e dati a prezzi competitivi, con l’obiettivo di attrarre nuovi clienti e mantenere quelli esistenti. Tuttavia, una recente scoperta nei contratti TIM ha gettato una luce diversa su alcune di queste offerte.

Specificamente, è stata identificata una clausola nei contratti che indica che le tariffe delle offerte, sia fisse che mobili, saranno indicizzate all’inflazione. Ciò significa che se questa aumenta, anche il costo dell’offerta subirà un incremento. Dunque potrebbe tradursi in aumenti significativi per gli utenti, con stime che variano tra il 3,5% e il 10% a partire dal primo aprile 2024, e potenzialmente ogni anno successivo.

Il Garante per la Privacy ha chiarito che adeguare le tariffe all’inflazione è lecito, a condizione che ciò sia stato chiaramente indicato nelle condizioni contrattuali e che il cliente abbia accettato tali termini al momento della firma. Questa situazione differisce dalle precedenti rimodulazioni, che spesso venivano comunicate con breve preavviso e potevano comportare aumenti di almeno il 10%.

In risposta alle preoccupazioni dei clienti, TIM ha sottolineato che la modifica contrattuale era chiaramente indicata nei contratti. Inoltre, l’operatore ha assicurato che offrirà la possibilità di recesso senza penali o costi di disattivazione a quei clienti che non sono più soddisfatti dell’offerta. Prima dell’entrata in vigore degli aumenti, la compagnia invierà comunicazioni dettagliate ai clienti, informandoli sull’entità dell’aumento e fornendo indicazioni su come procedere in caso di disdetta.

Questo episodio sottolinea l’importanza per i consumatori di leggere attentamente e comprendere appieno i termini e le condizioni dei contratti che firmano, in modo da evitare sorprese indesiderate in futuro.