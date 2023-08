TIM in estate non arretra di un millimetro nel campo della telefonia mobile. Il gestore italiano non vuole perdere contatto da Iliad, ma anche da Vodafone e da WindTre, e desidera attirare sempre più clienti al suo bacino. Per garantirsi ampio successo, il provider punta ancora sulle tariffe low cost.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

Ad agosto, nel novero delle sue ricaricabile migliori, i clienti che scelgono TIM potranno contare su una versione rinnovata delle recenti offerte Wonder. Le promozioni Wonder del gestore italiano, infatti, saranno disponibili con nuove soglie e costi, sempre più vantaggiosi.

Nella prima versione, la TIM Wonder garantisce ai clienti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti ed anche 100 Giga per la connessione di rete, presente anche con la tecnologia del 5G. Il prezzo per i clienti sarà pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nella sua seconda versione, invece, il costo della ricaricabile sarà leggermente più basso: soltanto 7,99 euro al mese. Il pacchetto per il pubblico prevederà consumi no limits per effettuare chiamate ed inviare SMS cui si aggiungono 70 Giga per la connessione di rete, anche con la tecnologia del 5G.

In linea con l’attivazione della altre ricaricabili, anche in questo caso gli utenti di TIM dovranno aggiungere al costo mensile anche una quota una tantum il cui valore è di 10 euro per la sottoscrizione della rete e l’attivazione della SIM. La portabilità da altro numero è necessaria per procedere con la scelta di queste due offerte del provider italiano.