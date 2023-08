TIM rilancia la sfida a tutte le altre realtà del territorio con una campagna promozionale che arriva a regalare agli utenti un’offerta con giga gratis per un solo periodo, oltre a minuti e SMS che ogni cliente può spendere a piacimento verso chiunque in Italia.

Le offerte di TIM in genere possono essere richieste esclusivamente nei negozi sparsi per il territorio, ma solo in questo caso l’attivazione è possibile anche sul sito ufficiale, approfittando di tale variante il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di godere del plus che gli viene offerto, appunto la prima mensilità completamente gratuita.

TIM, le nuove offerte sono gratis

Con TIM Power Supreme Easy, gli utenti che sono in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, hanno davvero la possibilità di spendere pochissimo, a partire dal costo effettivo della promo, pari a soli 7,99 euro al mese, il cui canone è a tutti gli effetti da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM che si andrà ad acquistare originariamente.

La buona notizia riguarda la decisione di regalare al consumatore finale la prima mensilità, così da dover versare il canone a partire dal secondo rinnovo, oltre a costi iniziali fortemente ridotti, che presentano una spesa di 25 euro, comprensiva però di 20 euro di credito inclusi.

Il bundle a disposizione è comunque di quelli importanti, parliamo di minuti e SMS senza limiti con 150 giga da utilizzare per navigare in 4G.