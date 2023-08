Anche per questa seconda settimana di agosto, il noto operatore telefonico Vodafone sta proponendo in alcuni negozi fisici aderenti numerose offerte interessanti. Si tratta di offerte di tipo operator attack, quindi rivolte principalmente a chi deve effettuare il cambio da altri operatori telefonici. Tra queste, sono comprese anche le offerte Vodafone Silver e Vodafone Bronze.

Passa a Vodafone, anche a fine agosto offerte super come Silver e Bronze

Ritornano disponibili in alcuni negozi fisici aderenti diverse offerte super interessanti del noto operatore telefonico rosso. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte rivolte a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori, quindi offerte di tipo operator attack.

La prima di queste offerte è la ben nota Vodafone Silver. Quest’ultima viene proposta solitamente in due versioni. La prima ha un costo di 7,99 euro al mese ed include nel bundle fino a 150 GB di traffico dati. La seconda versione ha invece un costo di 9,99 euro al mese ed include in questo caso fino a 200 GB di traffico dati.

È poi disponibile all’attivazione anche l’offerta mobile Vodafone Bronze Plus. In questo caso, il costo è sempre di 9,99 euro al mese ma sono inclusi 70 GB di traffico dati con connettività 4G. Rimane poi sempre compreso nel bundle minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

Si tratta come già detto di offerte di tipo operator attack, quindi saranno attivabili in base all’operatore telefonico di provenienza. Per chi invece deciderà di attivare un nuovo numero, è disponibile l’offerta mobile Vodafone Special Minuti 20 Giga ad un costo di 11,99 euro al mese.