Netflix, l'evoluzione della piattaforma ha come protagonisti i videogame in streaming

Netflix, leader indiscusso nello streaming multimediale, ha consolidato la sua presenza globale grazie a contenuti originali e acquisizioni strategiche. La piattaforma, nota per le sue serie TV e film, ha recentemente ampliato il portafoglio includendo i videogiochi, introducendo Netflix Games. Questa mossa rappresenta un ulteriore passo nella diversificazione dei servizi offerti, in risposta alle crescenti aspettative degli utenti e alla concorrenza sempre più agguerrita nel settore dello streaming.

Netflix, la funzione non è ancora arrivata in Italia

Gli abbonati avranno la possibilità di giocare ai videogiochi direttamente sulla piattaforma, utilizzando smart TV e PC. Questa funzione, attualmente in fase di sperimentazione, è disponibile solo per un gruppo selezionato di utenti in Canada e Regno Unito. Mike Verdu, vicepresidente di Netflix per la divisione dei videogiochi, ha specificato che gli utenti potranno utilizzare l’app Android di Netflix come controller per giocare su smart TV. Per coloro che utilizzano iPhone, sarà necessaria un’app dedicata fornita da Netflix.

In futuro, Netflix prevede di estendere la funzionalità di streaming di videogiochi anche ai PC e Mac attraverso il suo sito web ufficiale. Al momento, i giochi disponibili per lo streaming sono “Oxenfree” di Night School Studio, un team ora di proprietà di Netflix, e “Molehew’s Mining Adventure“. La lista dei dispositivi compatibili con questa nuova funzione comprende Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, LG TV, NVIDIA Shield TV, dispositivi e TV Roku, Samsung Smart TV e Walmart ONN.

Questo sviluppo rappresenta un’evoluzione significativa per Netflix, che mira a diventare una piattaforma di intrattenimento completa. L’ingresso nel mondo dei videogiochi potrebbe aprire nuove opportunità di collaborazione con sviluppatori e case di produzione, arricchendo ulteriormente l’offerta di contenuti. Tuttavia, è essenziale per Netflix garantire un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, in linea con le aspettative degli utenti abituati alla qualità dei contenuti video della piattaforma. Con l’evoluzione continua delle tecnologie e delle abitudini degli utenti, sarà interessante osservare come Netflix si adatterà e innova nel prossimo futuro.