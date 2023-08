Kena Mobile, è GRATIS la promo da 130 giga al mese

La solita battaglia che intercorre tra tutti i gestori di telefonia mobile, avrà luogo anche quest’anno. A partire dal prossimo mese di settembre, col finire dell’estate, arriveranno tantissime nuove opportunità, sia per quanto riguarda il mondo mobile che per quanto riguarda il mondo della telefonia fissa. Tra i gestori mobili che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio di favore ultimamente, ci sono diversi operatori. Il nome più importante però sembra essere quello di Kena Mobile. Il provider virtuale è riuscito ad ottenere tantissimi nuovi clienti.

Allo stesso tempo è chiaro che non ci sono opportunità migliori rispetto a quelle promosse sul sito ufficiale, tra le quali una risulta praticamente un regalo. Si tratta dell’ultima offerta che prende il nome di STAR, concessa al pubblico per un mese gratis.

Kena Mobile ha la miglior offerta di tutti: è anche gratis un mese con i suoi 130 giga

Per quanto riguarda le offerte mobili, i gestori virtuali riescono a distruggere qualsiasi altro contendente ai primi posti delle classifiche di gradimento. Kena Mobile lo dimostra con la sua nuova STAR, opportunità che per pochi euro mensili concede tutto.

Basterà infatti pagare solo 6,99 € al mese per sempre per avere ciò che ogni utente desidera. All’interno dell’offerta ci sono infatti minuti illimitati verso qualsiasi numerazione, 200 SMS verso tutti e 130 giga in 4G per la navigazione Internet ogni mese. Il primo mese viene inoltre concesso gratuitamente da Kena, per cui si partirà con il pagamento direttamente dal secondo mese. Ci sono poi 50 giga in più scegliendo la ricarica automatica.