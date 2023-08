In questo mese di agosto Iliad ha rinnovato ancora una volta la sua offerta sotto il punto di vista commerciale, proponendo una nuova ricaricabile e servizi gratuiti davvero molto interessanti. L’obiettivo principale del gestore francese resta quello di superare TIM, Vodafone e WindTre sul mercato italiano.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

La ricaricabile da non perdere in questa seconda metà di agosto, disponibile in versione Limited Edition sino al prossimo 1 Settembre, è la Flash 180. I clienti che decidono di attivare questa proposta avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri sia fissi che mobili, SMS da inviare a chiunque e ben 180 Giga ad un costo davvero unico: soltanto 9,99 euro ogni trenta giorni.

Questa ricaricabile di Iliad è vantaggiosa non solo per soglie e costi, ma anche per la presenza di ben tre servizi gratuiti ed esclusivi.

In linea con il passato, il provider francese assicura ancora agli abbonati le telefonate illimitate verso l’estero. I clienti potranno quindi comunicare con amici e parenti fuori dai confini nazionali (in ben sessanta Stati in giro per il mondo) senza alcun extra rispetto alla tariffa di riferimento.

Una sorpresa aggiunta è data poi dal 5G. In controtendenza rispetto agli altri provider, infatti, Iliad non prevede alcuna spesa per le linee internet di ultima generazione, già incluse nel costo della ricaricabile.

In prospettiva futura, infine, la grande novità del provider sarà la presenza di un’app. Per la gestione del loro profilo tariffario, gli utenti potranno accedere ad un’app completamente gratuita sia su Android che su iPhone.