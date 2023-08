Iliad, la Flash 180 è ASSURDA con il servizio GRATIS contro Vodafone

Dopo aver salutato proprio qualche giorno fa la vecchia Giga 150, i contenuti di Iliad ora sono incrementati in favore di tutti coloro che vogliono scegliere Iliad per la prima volta. Ovviamente si tratta di soluzioni che possono essere sottoscritte e cambiate in ogni momento anche dai già clienti. Basta infatti pagare il costo di attivazione di una nuova promo di Iliad per abbandonare la vecchia.

Detto ciò, è tempo di scoprire cosa c’è all’interno della nuova Flash 180, promo che improvvisamente si è manifestata sul portale dell’azienda.

Iliad: queste sono le due offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale con oltre 100GB

Dopo il lancio di tante nuove offerte da parte dei gestori concorrenti, Iliad ha voluto controbattere nel migliore dei modi. Siccome in tanti si erano detti stanchi della vecchia Giga 150, il provider ha pensato al lancio di una promo momentanea. Ecco a tutti voi la Flash 180, opportunità piena di contenuti che durerà solo un mese per poi scomparire. Chiaramente chi riuscirà a sottoscriverla, potrà averla per sempre allo stesso prezzo.

Venendo ai suoi contenuti interni, l’offerta presenta minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia e in Europa. Il punto di forza sta nella connessione ad Internet, presente anche in questo caso con ben 180 giga. Gli utenti potranno inoltre basarsi sulla migliore connessione in assoluto, siccome Iliad regala il 5G a tutti. Il prezzo mensile di questa soluzione consiste in soli 9,99 euro al mese per sempre. L’offerta sarà disponibile fino al prossimo mese di settembre.