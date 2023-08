Iliad, avete meno di un mese per attivare Flash 180 a soli 10 euro

L’operatore telefonico francese Iliad ha sempre cercato di distinguersi nel mercato italiano con offerte vantaggiose e servizi innovativi. Negli ultimi mesi, ha lanciato diverse promozioni che offrono una vasta gamma di bonus, tra cui chiamate, messaggi e una generosa quantità di dati per la navigazione online. Una delle ultime proposte è la “Flash 180”, un’offerta che ha attirato l’attenzione di molti per la sua convenienza.

Iliad: cosa offre la promo Flash 180?

La “Flash 180” di Iliad offre ai suoi utenti ben 180 GB di connessione, sia 4G che 5G, insieme a chiamate e messaggi illimitati. Questa offerta, disponibile a 9,99€ al mese, rappresenta una delle proposte più competitive sul mercato. Ma la vera novità introdotta da Iliad è la possibilità di cambiare la propria offerta attuale con la “Flash 180” senza costi aggiuntivi. Questa opzione è disponibile per coloro che hanno già un contratto con Iliad e desiderano passare a un’offerta con un pacchetto dati superiore, ma con un prezzo uguale o inferiore.

Iliad ha reso noto che il cambio offerta può essere effettuato direttamente dall’Area Personale sul sito ufficiale dell’operatore o recandosi fisicamente presso gli store e i punti vendita Iliad. Questa flessibilità dimostra l’attenzione dell’operatore verso le esigenze dei suoi clienti, cercando di offrire soluzioni personalizzate e vantaggiose.

Oltre ai benefici legati alla telefonia mobile, chi decide di passare alla “Flash 180” può anche godere di vantaggi legati alla connessione internet fissa. Infatti, Iliad offre uno sconto di 5€ sull’offerta Fibra Iliadbox Wi-Fi 6, permettendo di pagare solo 19,99€ al mese per sempre. Questa combinazione di offerte mobile e fisso rende Iliad una soluzione completa per le esigenze di comunicazione dei suoi utenti.

In un mercato sempre più competitivo, dove gli operatori cercano di attrarre clienti con offerte allettanti, Iliad si distingue per la sua capacità di offrire servizi di qualità a prezzi accessibili. La “Flash 180” e la possibilità di cambiare offerta gratuitamente sono solo l’ultimo esempio di come Iliad continui a innovare, mantenendo sempre al centro le esigenze dei suoi clienti.