La Fiat pare ha cercato invano di mantenere il segreto, ma purtroppo per lei non è riuscita nell’intento. La nuova 600 è stata avvistata. Dalle prime indiscrezioni, pare che lo sviluppo dell’auto sia ad un ottimo punto. Quindi, quand’è che si decideranno a mostrarla ufficialmente al pubblico?

Al momento non ci sono state indicazioni ufficiali sul suo debutto. Tuttavia, si sa che al web non sfugge nulla. Su internet girano già i primi rumors. Questi ipotizzano fra quanto verrà presentata e quando partirà la produzione nello stabilimento di Stellantis in Polonia.

Non si esclude la possibilità di un’interessante anteprima in versione teaser nelle prossime settimane. Per l‘inizio delle vendite e della produzione si parla di settembre 2023. Anche in questo caso si tratta solo di speculazioni e non c’è stato alcun annuncio ufficiale. Non è neanche detto che si chiamerà Fiat 600, potrebbero persino cambiare nome.

I primi dettagli della nuova auto Fiat

L’auto si insedierà in una delle fasce di mercato più di tendenza del momento, soprattutto in Europa. La nuova Fiat 600 è stata recente mente avvistata a Roma nei pressi del Vaticano. A quanto pare, l’auto era lì per le riprese di un video promozionale dell’ultima versione.

La nuova 600 sarà la prima di due nuove automobili del segmento B. La seconda sarà lanciata nel 2024 e sostituirà la Punto.

Qualche uccellino (sicuramente non Twitter, cattivo Elon Musk) ha sussurrato che il nuovo nome dell’auto possa essere ripescato dalla lunga storia della fabbrica di costruzione automobilistica italiana. La Fiat 600 sarà costruita sulla piattaforma CMP e sarà disponibile in una versione elettrica e in una versione ibrida con motore 1.2 turbo a benzina da 100CV.

Con questo primo modello, la Fiat sarà in grado di assicurarsi un numero sufficiente di immatricolazioni nel sempre più importante segmento di mercato dalle medie dimensioni. La Fiat 600, tuttavia, non è l‘unica auto di vecchia data a fare ritorno quest’anno. In questi caldi mesi estivi un’altra “antica” vettura è rinata, con un design del tutto nuovo: la Topolino.