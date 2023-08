Un semplice e divertente scambio di messaggi e post è diventato uno degli spettacoli più attesi di sempre. La lotta tra Elon Musk e Mark Zuckerberg sembra sempre più vicina al realizzarsi e si preannuncia epica.

I due imprenditori si sono sfidati a parole ma la battaglia diventerà presto reale. Come indicato dal Daily Mail, Elon Musk ha Twittato: “Sono pronto per un combattimento in gabbia se lui lo è“. Mark Zuckerberg, ha risposto con un lapidario “Mandami la posizione” ripostando.

In tutto questo, è intervenuta la nostra Italia che ha messo a disposizione una location d’eccezione per questa sfida epica. Il fondatore di Facebook e quello di Tesla e SpaceX si sarebbero potuti scontrare addirittura all’interno del Colosseo.

Tuttavia, sembrerebbe che la sfida possa tenersi in un luogo più vicino ad entrambi. Infatti, Musk ha proposto a Zuckerberg di sfidarsi presso la gabbia Octagon a Las Vegas. La città americana è famosa per le grandi sfide e quindi potrebbe essere il palcoscenico perfetto per questa lotta nata per gioco ma che si sta concretizzando sempre più.

Elon Musk e Mark Zuckerberg si sfideranno in una lotta unica, i due magnati potrebbero dare vita alla sfida del secolo

Fight Recap: I joked on X about fighting Zuck Zuck then said “SEND ME LOCATION” Italy graciously offered a Colosseum Zuck declined I suggested his home as “safe space” Tragically, he was ahem “traveling” Is there anywhere he will fight? https://t.co/gpcRLW49fv — Elon Musk (@elonmusk) August 15, 2023

Al momento non è chiaro come potrebbero sfidarsi i due magnati. Elon Musk sostiene di conoscere diverse arti marziali tra cui il karate Kyokushin, taekwondo, judo e anche il jiu-jitsu brasiliano. Passando a Mark Zuckerberg, è un abile lottatore di jiu-jitsu.

Per poter sfruttare al meglio le abilità di entrambi, la soluzione migliore potrebbe essere una sfida MMA (mixed martial arts). In questo modo, entrambi potrebbero sferrare colpi ed effettuare prese e combattimento a terra nello stile che preferiscono.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.