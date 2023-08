Disney + è una delle più importanti e popolari piattaforme streaming esistenti del momento. Il suo debutto ufficiale è avvenuto nel 2019 e, da sempre, il suo catalogo presenta numerosissimi ed interessanti contenuti.

Infatti, per gli appassionati del magico mondo Disney, sulla piattaforma è possibile vedere contenuti prodotti da importanti franchise, come: Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic.

Insomma un vero e proprio scrigno dei desideri.

Il successo di Disney + è aumentato soprattutto durante il periodo del Covid, nel corso del quale, il soggiorno obbligato presso la propria abitazione, è diventato decisamente più piacevole grazie alla piattaforma.

Tuttavia, proprio come Netflix, anche Disney +, all’inizio promuoveva la pratica di condivisione delle password, e proprio come Netflix, adesso cerca di limitare questa pratica, e di renderla possibile tra i soli membri appartenenti ad uno stesso nucleo famigliare.

Inoltre, considerato il mercato fortemente competitivo in cui tali piattaforme Streaming si trovano ad operare, Disney ha deciso di includere alcune modifiche per quanto riguarda gli abbonamenti dei servizi offerti.

Disney + annuncia 3 nuove tipologie di abbonamento

Da Novembre 2023, Disney + includerà anche alcuni annunci pubblicitari, oltre alla possibilità di accedere ad altri piani tariffari che inizialmente verranno presentati solo per gli Stati Uniti ma che, in breve tempo, arriveranno anche in Italia.

I tre nuovi abbonamenti che la piattaforma renderà disponibili tra qualche mese, sono: