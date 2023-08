Disney+, da Novembre la piattaforma cambia definitivamente

A partire dal 1° Novembre 2023, Disney+ introdurrà in Italia nuovi piani di abbonamento, tra cui una versione con inserzioni pubblicitarie. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella strategia, che mira a diversificare le sue opzioni per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti.

Disney+: nuovi piani tariffari in aumento

Attualmente, Disney+ offre un unico piano di abbonamento a 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno, che include streaming in formato 4K UHD, audio Dolby Atmos, senza pubblicità e su un massimo di 4 schermi contemporaneamente. Tuttavia, dal 1° Novembre, questo piano verrà rinominato “Premium” e vedrà un aumento di prezzo a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno.

Oltre al piano Premium, Disney+ introdurrà due nuovi piani: “Standard” e “Standard con pubblicità” (un po’ come ha fatto Netflix). Entrambi offriranno streaming in Full HD e audio 5.1 e Stereo su un massimo di 2 schermi contemporaneamente. Il piano Standard, privo di pubblicità, avrà un costo di 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno. Il piano “Standard con pubblicità”, come suggerisce il nome, includerà inserzioni pubblicitarie e sarà disponibile a 5,99 euro al mese, senza opzione di pagamento annuale.

Jan Koeppen, President of The Walt Disney Company EMEA, ha sottolineato l’importanza di questa evoluzione per Disney+ in Italia, offrendo una maggiore scelta sia agli utenti che ai partner pubblicitari. L’obiettivo è di offrire un’esperienza di streaming senza confini, arricchita da contenuti esclusivi e di alta qualità. Per gli attuali abbonati, il piano esistente diventerà automaticamente il piano “Premium“, con la nuova tariffa applicata a partire dal 6 Dicembre 2023. Gli utenti avranno comunque la possibilità di scegliere uno dei nuovi piani alla fine del loro periodo di fatturazione.

È interessante notare che questi cambiamenti non riguarderanno solo l’Italia. Oltre al nostro paese, i nuovi piani saranno disponibili anche in Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca. Negli Stati Uniti, il piano “Standard con pubblicità” è già stato lanciato l’anno precedente.

Infine, grazie a una partnership esclusiva tra TIM e Disney, gli utenti possono sottoscrivere Disney+ anche tramite la piattaforma TIMVISION. Con queste nuove opzioni, Disney+ mira a consolidare ulteriormente la sua presenza nel mercato dello streaming, offrendo ai suoi utenti una gamma più ampia di scelte per godersi i suoi contenuti di alta qualità.