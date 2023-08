Canone RAI, finalmente il trucco per non pagare in Italia

Purtroppo una delle tasse più odiata in assoluto è certamente il canone Rai. Ciò che gli italiani non sanno è che molti di essi potrebbero tranquillamente evitare di pagare la tassa perché in possesso di alcune condizioni speciali. Ovviamente si tratta di veri e propri disagi, per cui non bisogna di certo desiderare di esserne in possesso. Più persone però possono scansarsi l’obbligo, ma ovviamente non tutti.

Canone Rai: ci sono dei metodi per non pagare ma solo alcune persone possono farlo

Mentre al governo si discute su alcune situazioni per rimodulare il canone Rai o per abolirlo definitivamente, molte persone sono finalmente venute a conoscenza di alcuni metodi.

Canone Rai può essere non pagato solo da alcuni utenti, o meglio da alcune categorie specifiche che risentono di determinate condizioni di disagio. La prima è quella di percepire in tutto il nucleo familiare meno di 8000 € annui di reddito, ma deve persistere anche un’altra condizione in contemporanea: aver compiuto 75 anni di età ed avere intestata la bolletta dell’elettricità.

La stessa cosa vale anche per quelle persone che in casa non hanno una televisione o magari una radio che possa ricevere i canali della Rai. Bisognerà compilare un’autodichiarazione da consegnare poi all’Agenzia delle Entrate per evitare il pagamento.

Lo stesso criterio vale anche per i militari delle organizzazioni internazionali che detengono la cittadinanza italiana. Così come anche gli agenti diplomatici o i funzionari delle organizzazioni internazionali. Infine anche gli impiegati consolari possono beneficiare di questa esenzione.

Insomma, non pagare il canone Rai è davvero complicato, e di certo se non lo pagate vuol dire che non siete fortunati.