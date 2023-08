Bollo auto, finalmente il trucco ufficiale per non pagarlo in Italia

Purtroppo in Italia ci sono alcune tasse che proprio non vanno giù ai cittadini, esattamente come il bollo auto.

Capita spesso infatti di pensare a quanto siano regalati quei soldi utilizzati solo perché si possiede un veicolo e dati allo stato proprio per questo. In realtà sono le regioni a prendere in carico questa tassa, per cui ognuno la regola a modo suo.

Bollo auto: ecco le categorie che non pagano la tanto odiata tassa in Italia

Come tutti ben sanno ci sono alcune categorie di veicoli che vengono esonerate dal pagamento del bollo auto. In realtà ne sono tre, ovvero coloro che beneficiano della legge 104, coloro che sono in possesso di auto storiche o di auto elettriche.

Un discorso a parte bisogna farlo invece per quanto riguarda i veicoli di nuova generazione, ovvero le auto elettriche e quelle ibride. Passando a queste categorie di auto e mezzi, la situazione risulta leggermente più ingarbugliata. Grazie ai loro veicoli a basse o a zero emissioni, i proprietari potranno infatti evitare di pagare il bollo. L’esenzione per le auto elettriche è di 5 anni, per poi avere uno sconto permanente al 75%. La situazione cambia nel caso di Piemonte e Lombardia, dove l’esenzione risulta permanente.

Nel caso dei veicoli ibridi invece c’è solo un’esenzione di cinque anni, dopodiché si pagherà normalmente. Come avete potuto capire dunque la cosa viene regolata in base alla propria regione di appartenenza, per cui i più fortunati saranno certamente coloro che vivono in Piemonte Lombardia con un’auto elettrica a 0 emissioni.